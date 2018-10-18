Україна посіла 123 місце в світі за рівнем багатства...

valme написав:

locustsucol написав: В этом же отчете указано что средний заработок в Украине 40$. Что еть полнейший бред. В этом же отчете указано что средний заработок в Украине 40$. Что еть полнейший бред.

Net worth, or "wealth" is defined as the value of financial assets plus real assets (principally housing) owned by households, minus their debts. Private pension fund assets are included, but not entitlements to state pensions.

Если Вы внимательно читали отчет, то $40 это «Median wealth per adult». Т.е. к среднему заработку не имеет никакого отношения.Т.е. wealth считалось как финансовые активы (включая частные пенсионные фонды) плюс жилье (в основном) и минус долги.Частных пенсионных фондов в Украине практически нет. Почти 40% украинцев (по данным НБУ) не имеет даже счета в банке, не говоря уже про акции, облигации и прочие финансовые активы.По жилью сказать сложно, но то что в Украине жилье – одно из самых дешевых в мире это факт.Так что не так с отчетом?Тут скорее нужно смотреть не на абсолютные цифры, а на их динамику и соотношение с другими странами. А динамика по благосостоянию следующая:2013 - $42772018 - $1563 и ближайшие соседи сверху – такие «тигры», как Непал, Камерун, Кения, Бангладеш и Лесото.Это и есть результат деятельности майданной власти…