Україна посіла 123 місце в світі за рівнем багатства...
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locustsucol написав:В этом же отчете указано что средний заработок в Украине 40$. Что еть полнейший бред.
Если Вы внимательно читали отчет, то $40 это «Median wealth per adult». Т.е. к среднему заработку не имеет никакого отношения.
Net worth, or "wealth" is defined as the value of financial assets plus real assets (principally housing) owned by households, minus their debts. Private pension fund assets are included, but not entitlements to state pensions.
Т.е. wealth считалось как финансовые активы (включая частные пенсионные фонды) плюс жилье (в основном) и минус долги.
Частных пенсионных фондов в Украине практически нет. Почти 40% украинцев (по данным НБУ) не имеет даже счета в банке, не говоря уже про акции, облигации и прочие финансовые активы. По жилью сказать сложно, но то что в Украине жилье – одно из самых дешевых в мире это факт. Так что не так с отчетом?
Тут скорее нужно смотреть не на абсолютные цифры, а на их динамику и соотношение с другими странами. А динамика по благосостоянию следующая: 2013 - $4277 2018 - $1563 и ближайшие соседи сверху – такие «тигры», как Непал, Камерун, Кения, Бангладеш и Лесото.
Это и есть результат деятельности майданной власти…
Не так, потому что это высосано из пыльца. Все такие бедные и несчастные, но все крупные города в пробках. После того как валютные депозиты стали околонулевыми, народ перешел на банковские ячейки. А недвижимость на столько девшая, что люди ее сдают и норм себе живут где-то в Азии Посмотрите какие телефоны у бедных и убогих
ssnet написав:Не так, потому что это высосано из пыльца. Все такие бедные и несчастные, но все крупные города в пробках.
Вот что за дурость указывать автомобильные пробки как признак достатка? Вроде должно быть очевидно, что при малой автомобилизации( а у нас её уровень в разы ниже чем в европе)пробки признак неразвитости автомобильной инфраструктуры, и убогого качества дорог. Например, достаточно одного крупного прорыва трубы возле главной автомагистрали - полгорода стоит в пробке. А у нас только за последнюю неделю 300 прорывов труб от подачи горячей воды. Даже если только при трети из них пришлось ковырять дорогу - это уже сотня траншей и сотня перерытых улиц.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
ssnet написав:Не так, потому что это высосано из пыльца. Все такие бедные и несчастные, но все крупные города в пробках. После того как валютные депозиты стали околонулевыми, народ перешел на банковские ячейки. А недвижимость на столько девшая, что люди ее сдают и норм себе живут где-то в Азии Посмотрите какие телефоны у бедных и убогих
Если пробки – это признак благосостояния, то, к примеру, Дакка (столица Бангладеш) легко уделает Нью-Йорк или Париж по «благосостоянию».
Cler написав:если не переизберём майдайную власть, то будет куда ещё падать...
З 2014 по 2017 рік державний борг України виріс на $5,2 мільярда і становить близько $65,3 млрд. Під час прем'єрства Юлії Тимошенко (2007-2010 рр.) держборг зріс на $26,5 млрд, а при Кабміні Миколи Азарова (2010-2014 рр.) - на $19,5 млрд. Робимо висновки, панове.
Cler написав:если не переизберём майдайную власть, то будет куда ещё падать...
З 2014 по 2017 рік державний борг України виріс на $5,2 мільярда і становить близько $65,3 млрд. Під час прем'єрства Юлії Тимошенко (2007-2010 рр.) держборг зріс на $26,5 млрд, а при Кабміні Миколи Азарова (2010-2014 рр.) - на $19,5 млрд. Робимо висновки, панове.
а почему сравниваем только цифры которые выгодно сравнивать? а как менялся уровень жизни народа почему не сравниваете? или например цены на газ для населения?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Cler написав:если не переизберём майдайную власть, то будет куда ещё падать...
З 2014 по 2017 рік державний борг України виріс на $5,2 мільярда і становить близько $65,3 млрд. Під час прем'єрства Юлії Тимошенко (2007-2010 рр.) держборг зріс на $26,5 млрд, а при Кабміні Миколи Азарова (2010-2014 рр.) - на $19,5 млрд. Робимо висновки, панове.
При рассмотрении госдолга в процентах к ВВП совсем другая картинка выплывает.