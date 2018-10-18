Україна посіла 123 місце в світі за рівнем багатства...
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Cler написав:если не переизберём майдайную власть, то будет куда ещё падать...
З 2014 по 2017 рік державний борг України виріс на $5,2 мільярда і становить близько $65,3 млрд. Під час прем'єрства Юлії Тимошенко (2007-2010 рр.) держборг зріс на $26,5 млрд, а при Кабміні Миколи Азарова (2010-2014 рр.) - на $19,5 млрд. Робимо висновки, панове.
Сколько раз уже можно повторять.
Гос.долг бывает внешним и внутренним. Внешний получается , отдается и считается в валюте, внутренний - в гривне. Так вот внешний гос.долг с 2014 по 2018 гг. вырос на 9,5 млрд долларов, внутренний - на 480 млрд гривен.
Цифры вполне сопоставимы с тем же Януком. При нем внешний гос.долг вырос на 11 млрд долларов, внутренний - на 180 млрд гривен. При гораздо более высоком ВВП и при меньших процентных ставках по обслуживанию долгов.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Cler написав:если не переизберём майдайную власть, то будет куда ещё падать...
З 2014 по 2017 рік державний борг України виріс на $5,2 мільярда і становить близько $65,3 млрд. Під час прем'єрства Юлії Тимошенко (2007-2010 рр.) держборг зріс на $26,5 млрд, а при Кабміні Миколи Азарова (2010-2014 рр.) - на $19,5 млрд. Робимо висновки, панове.
а почему сравниваем только цифры которые выгодно сравнивать? а как менялся уровень жизни народа почему не сравниваете? или например цены на газ для населения?...
Цены на газ за 4 года выросли в 11 раз!!!! В одиннадцать раз! И ещё должны вырасти. И что-то я не помню чтобы на майдане кто-нибудь обещал такой рост цен. А вот Яценюка вещающего в 2013 году про то как он придет к власти и снизит цены на газ - помню прекрасно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин