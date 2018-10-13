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Експорт годинників зі Швейцарії у вересні впав вперше за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:38
Пропонуємо до обговорення:
Експорт годинників зі Швейцарії у вересні 2018 року скоротився вперше після 17 місяців зростання поспіль.
Дивися повний текст Експорт годинників зі Швейцарії у вересні впав вперше за півтора роки
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Додано: Суб 20 жов, 2018 18:38
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