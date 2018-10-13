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Експорт годинників зі Швейцарії
у вересні впав вперше за...

Експорт годинників зі Швейцарії у вересні впав вперше за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:38

Експорт годинників зі Швейцарії у вересні впав вперше за...

Пропонуємо до обговорення:
Експорт годинників зі Швейцарії у вересні 2018 року скоротився вперше після 17 місяців зростання поспіль.

Дивися повний текст Експорт годинників зі Швейцарії у вересні впав вперше за півтора роки.
R2
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Мегановость!
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:24

Re: Експорт годинників зі Швейцарії у вересні впав вперше за

олигархи победнели ?
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:37

у кого то супчик жидкий, а у кого то жемчуг мелкий...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:19

Ох как интересно.часики.ну прям я плачу что где то в Швейцарии чего то там упало
lavidenko
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