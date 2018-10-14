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Google відмовився від Android:
за які послуги доведеться...

Google відмовився від Android: за які послуги доведеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 23:40

Google відмовився від Android: за які послуги доведеться...

Пропонуємо до обговорення:
Тепер за використання Google Play та інших додатків Google компаніям доведеться платити ліцензійні відрахування.

Дивися повний текст Google відмовився від Android: за які послуги доведеться платити європейцям.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 00:09

Яка чудова новина! Нарешті можна буде купити смарт без гівношлаку.
nap_qwerty
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