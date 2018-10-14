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Google відмовився від Android: за які послуги доведеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 жов, 2018 23:40
Пропонуємо до обговорення:
Тепер за використання Google Play та інших додатків Google компаніям доведеться платити ліцензійні відрахування.
Дивися повний текст Google відмовився від Android: за які послуги доведеться платити європейцям
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R2
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Додано: Нед 21 жов, 2018 00:09
Яка чудова новина! Нарешті можна буде купити смарт без гівношлаку.
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nap_qwerty
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Додано: Нед 21 жов, 2018 06:37
nap_qwerty написав:
Нарешті можна буде купити смарт
трохи дорожче
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Radon
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