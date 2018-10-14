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Google відмовився від Android:
за які послуги доведеться...

Google відмовився від Android: за які послуги доведеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 23:40

Google відмовився від Android: за які послуги доведеться...

Пропонуємо до обговорення:
Тепер за використання Google Play та інших додатків Google компаніям доведеться платити ліцензійні відрахування.

Дивися повний текст Google відмовився від Android: за які послуги доведеться платити європейцям.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 00:09

Яка чудова новина! Нарешті можна буде купити смарт без гівношлаку.
nap_qwerty
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 01:35

І ви називаєте google сервіси жахливими. Та ви з глузду з'хали!
sebastiyanmixaelis
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 04:28

Гугл сервисы, это единственная вещь которая поддерживала абсолютно нормальную и удобную для человека работу (играешь в игры, поиграй с друзьями, сидел на ютубе, посмотрел видео, зачем пилить аккаунт для него, зашел через гугл с его поддержкой, и вся история сохраняется, гугл карты не раз спасали от того что человек заблудился, а теперь что, идти покупать еб****й навител на телефон, ох, простите, он же в плей маркете, ой боже, а давйте вспомним магазин который от BlackBerry, вот он пиз**ц каличный, как и в эпп стор, который крайне не удобный (да и к-во приложений в обеих этих магазинах крайне храмает, в пи**у возможности, давайте заблокируем гугл сервисы, они же шлак.
nikit_fedorenkommm
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 06:37

Re: Google відмовився від Android: за які послуги доведеться

  nap_qwerty написав:Нарешті можна буде купити смарт
трохи дорожче
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:12

Майстри неадекватних заголовків
andrej_samarskij
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:15

Хм... Как бы не получится поскольку производители делают свой аналог ещё печальнее. Samsung, Huawei, lg, xiaomi и другие. Лучше бы они свои аналоги убрали, а не сервисы google. Вообще идеальный вариант при установке запрашивать какой набор приложений устанавливать и тд. Apple добавили возможность удалять системные приложения, как бы на Android это было давно, только есть ограничения, а у огрызки нет. Хоть всё удали. Именно это идеальный вариант. А ещё лучше на устройствах с оболочками от производителя давать выбор голый андроид или с оболочкой от производителя.
yaroslav_podlesniy
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:56

Говношлака? Это вы про незаменимый Gmail? Или календарь которому нет равных? Или про браузер который вне конкуренции?
michael_pixelz
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:29

Гiвношлаку буде ще бiльше
butan949
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:36

Как обычно заголовок не соответствует содержанию
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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