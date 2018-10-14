Тепер за використання Google Play та інших додатків Google компаніям доведеться платити ліцензійні відрахування.
Дивися повний текст Google відмовився від Android: за які послуги доведеться платити європейцям.
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Додано: Суб 20 жов, 2018 23:40
Google відмовився від Android: за які послуги доведеться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Google відмовився від Android: за які послуги доведеться платити європейцям.
Додано: Нед 21 жов, 2018 04:28
Гугл сервисы, это единственная вещь которая поддерживала абсолютно нормальную и удобную для человека работу (играешь в игры, поиграй с друзьями, сидел на ютубе, посмотрел видео, зачем пилить аккаунт для него, зашел через гугл с его поддержкой, и вся история сохраняется, гугл карты не раз спасали от того что человек заблудился, а теперь что, идти покупать еб****й навител на телефон, ох, простите, он же в плей маркете, ой боже, а давйте вспомним магазин который от BlackBerry, вот он пиз**ц каличный, как и в эпп стор, который крайне не удобный (да и к-во приложений в обеих этих магазинах крайне храмает, в пи**у возможности, давайте заблокируем гугл сервисы, они же шлак.
Додано: Нед 21 жов, 2018 06:37
Re: Google відмовився від Android: за які послуги доведеться
Додано: Нед 21 жов, 2018 10:15
Хм... Как бы не получится поскольку производители делают свой аналог ещё печальнее. Samsung, Huawei, lg, xiaomi и другие. Лучше бы они свои аналоги убрали, а не сервисы google. Вообще идеальный вариант при установке запрашивать какой набор приложений устанавливать и тд. Apple добавили возможность удалять системные приложения, как бы на Android это было давно, только есть ограничения, а у огрызки нет. Хоть всё удали. Именно это идеальный вариант. А ещё лучше на устройствах с оболочками от производителя давать выбор голый андроид или с оболочкой от производителя.
Додано: Нед 21 жов, 2018 10:56
Говношлака? Это вы про незаменимый Gmail? Или календарь которому нет равных? Или про браузер который вне конкуренции?
Додано: Нед 21 жов, 2018 13:36
Как обычно заголовок не соответствует содержанию
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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