Google відмовився від Android: за які послуги доведеться...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 жов, 2018 18:01
Как уже задолбали телефоны без доступа root. Ну не нравится мне 95% процентов сервисов гугла, а удалить с телефона не могу. Теперь будут телефоны с андроидом без этого всего га*на по цене меньше, чем с предустаноыленным ПО от гугла.
...тот кто готовится к войне , намного ближе к победе , чем тот, кто готовится к миру ...
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