Google відмовився від Android: за які послуги доведеться...

Додано: Нед 21 жов, 2018 18:01

Как уже задолбали телефоны без доступа root. Ну не нравится мне 95% процентов сервисов гугла, а удалить с телефона не могу. Теперь будут телефоны с андроидом без этого всего га*на по цене меньше, чем с предустаноыленным ПО от гугла.

...тот кто готовится к войне , намного ближе к победе , чем тот, кто готовится к миру ...