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Google відмовився від Android:
за які послуги доведеться...

Google відмовився від Android: за які послуги доведеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:01

Как уже задолбали телефоны без доступа root. Ну не нравится мне 95% процентов сервисов гугла, а удалить с телефона не могу. Теперь будут телефоны с андроидом без этого всего га*на по цене меньше, чем с предустаноыленным ПО от гугла.
...тот кто готовится к войне , намного ближе к победе , чем тот, кто готовится к миру ...
xpen_vam
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:01

  Radon написав:
  nap_qwerty написав:Нарешті можна буде купити смарт
трохи дорожче
воно того вартує))
nap_qwerty
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:35

Отже, по гівнододаткам. В мене вимкнені за непотрібністю:
диск, додаток гугл, клава гугл, синтез мовлення, хром, гугл партнер сетап, гівноплей ігри/ларьок/музика, гівноплюс (до речі, вони його вимикають теж)) ), хенгаутс, токбек, ютьюб. Їх НЕ МОЖНА видалити. Абсолютно непотрібні програми займають місце чогось корисного.

З того, чим ще намагаюся користуватися:
пошта — більш-менш ок, але вже теж починає тупити й підвисати, календар, який не розуміє поняття «останній день місяця» (ідіотизм існує з 2009 року) і нагадує про дні народження через раз, маркет, в якому немає ряду потрібних програм (наприклад, блокувальників реклами і трекінгу), не можна зафіксувати версію додатку й відключити оновлення, не можна повернутися на стару версію додатку, карти, які туплять довше ніж час очікування транспорту, який хотів подивитися, і, гівноплейсервіси, які влітку були так гарно оновилися, що телефон перестав дзвонити. Після їх вимкнення телефон почав літати. Але, на жаль, без цього непотрібного шлаку перестали працювати половина програм.
nap_qwerty
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 22:14

Re: Google відмовився від Android: за які послуги доведеться

Не смысл в этом есть. Гугл собирает ведь информация о пользователях и хранит ее. Так что раньше нельзя было этого избежать то теперь это возможно.
Juna
 
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  #<12
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