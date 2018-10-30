Google відмовився від Android: за які послуги доведеться...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:29

  nap_qwerty написав:... і, гівноплейсервіси, які влітку були так гарно оновилися, що телефон перестав дзвонити. Після їх вимкнення телефон почав літати. Але, на жаль, без цього непотрібного шлаку перестали працювати половина програм.

Може телефон змінити? В мене, наприклад, ніяких проблем.
sergnemo68
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