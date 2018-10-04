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Найбільший виробник
електроенергії в Великобританії...

Найбільший виробник електроенергії в Великобританії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 23:47

Найбільший виробник електроенергії в Великобританії...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Engadget.

Дивися повний текст Найбільший виробник електроенергії в Великобританії скоротить викиди вуглекислого газу до нуля.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 23:47

Пиар - один сплошной пиар!!! Да, теоретически они могут полностью отказаться от тепловой генерации (правда для этого необходимо высокоэффективные и мощные аккумулирующие устройства изобрести, но, надеюсь - британские ученые с этим справятся). Но как они смогут отказаться от выбросов СО при изготовлении этих ветряков? Пусть лопасти деревянные можно поставить, но ведь генератор без меди и изоляции делать не научились! А передавать - по воздуху будут (Тесла там что-то предлагал)? Другой вопрос: сами ветряки - они что, как вечные двигатели работают? В ремонте и обслуживании не нуждаются? Ладно, на суше можно будет на электромобилях кататься (я правда сильно сомневаюсь что им разрешат легендарные шотландские пейзажи портить), а на море (где их установка более вероятна) - на парусники перейдут? "И смех и грех" (с)...
Radon
 
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