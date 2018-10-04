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Найбільший виробник
електроенергії в Великобританії...

Найбільший виробник електроенергії в Великобританії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 23:47

Найбільший виробник електроенергії в Великобританії...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Engadget.

Дивися повний текст Найбільший виробник електроенергії в Великобританії скоротить викиди вуглекислого газу до нуля.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 23:47

Пиар - один сплошной пиар!!! Да, теоретически они могут полностью отказаться от тепловой генерации (правда для этого необходимо высокоэффективные и мощные аккумулирующие устройства изобрести, но, надеюсь - британские ученые с этим справятся). Но как они смогут отказаться от выбросов СО при изготовлении этих ветряков? Пусть лопасти деревянные можно поставить, но ведь генератор без меди и изоляции делать не научились! А передавать - по воздуху будут (Тесла там что-то предлагал)? Другой вопрос: сами ветряки - они что, как вечные двигатели работают? В ремонте и обслуживании не нуждаются? Ладно, на суше можно будет на электромобилях кататься (я правда сильно сомневаюсь что им разрешат легендарные шотландские пейзажи портить), а на море (где их установка более вероятна) - на парусники перейдут? "И смех и грех" (с)...
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:19

Даже дышать перестанет?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:02

а смысл? все страны мира вместе взятые выбрасывают в 10 раз меньше оксидов углерода по сравнению с природными процессами гниения биомассы в природе, на которые мы никак не влияем...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:26

  Cler написав:а смысл? ...

По моему, как всегда, дело не только в деньгах:
Энергетическая компания будет продавать электрику по более высокой цене (скорее всего с учетом "зеленого тарифа"), причем покупать у неё будут в приоритетном порядке, по сравнению с тепловой и атомной генерацией.
Британские ученые - смогут получить кучу грантов на исследования, чтобы было где и как учить себе достойную смену.
А британские политики - смогут закономерно обвинить страны третьего мира (где эти самые ветряки, автоматику, кабель и прочую лабуду изготовляют) в глобальном потеплении, а особо непонятливых еще и санкциями всякими обложить, ради "защиты интересов рядового британца".

Всем - свой профит.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 07:29

Radon интересно то, что ты в каждой статье о зеленой енергетике зрадофильствуешь. Это у Вас там в РФ такая гос. политика?
BIGor
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