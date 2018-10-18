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Експерти назвали країни, в
яких найбільш стрімко...

Експерти назвали країни, в яких найбільш стрімко...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:27

Експерти назвали країни, в яких найбільш стрімко...

Пропонуємо до обговорення:
Гонконг поступився лідерством Мальті в рейтингу найбільш швидкозростаючих ринків житла.

Дивися повний текст Експерти назвали країни, в яких найбільш стрімко зростають ціни на житло.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:27

странно почему растёт цена на недвиж. в странах с отрицательной демографией, например Латвия. Слышал, что туда сейчас со стран СНГ едут, может в этом причина.
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