Гонконг поступився лідерством Мальті в рейтингу найбільш швидкозростаючих ринків житла.
Дивися повний текст Експерти назвали країни, в яких найбільш стрімко зростають ціни на житло.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 10:27
Експерти назвали країни, в яких найбільш стрімко...
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Дивися повний текст Експерти назвали країни, в яких найбільш стрімко зростають ціни на житло.
Додано: Нед 21 жов, 2018 10:27
странно почему растёт цена на недвиж. в странах с отрицательной демографией, например Латвия. Слышал, что туда сейчас со стран СНГ едут, может в этом причина.
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