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За програмою "Доступне
житло" держава компенсує до...

За програмою "Доступне житло" держава компенсує до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:53

За програмою "Доступне житло" держава компенсує до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергій Комнатний.

Дивися повний текст За програмою \"Доступне житло\" держава компенсує до половини вартості квартири.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:53

Если этот участник отстегнет кому надо. Проходили уже молодежную фигню какую то.
p_a_l
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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