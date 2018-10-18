Про це повідомив голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергій Комнатний.
Дивися повний текст За програмою \"Доступне житло\" держава компенсує до половини вартості квартири.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 10:53
За програмою "Доступне житло" держава компенсує до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За програмою \"Доступне житло\" держава компенсує до половини вартості квартири.
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:56
В стране денег нет на пенсии, какое доступное жилье?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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