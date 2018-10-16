RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Де заробітчанам платять
найвищі зарплати

Де заробітчанам платять найвищі зарплати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:38

Де заробітчанам платять найвищі зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Найбільшу зарплату іноземним працівникам пропонують у Швейцарії.

Дивися повний текст Де заробітчанам платять найвищі зарплати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85153
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: woter і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
''Гроші пішли за пацієнтами'': в Україні зросли зарплати... 1, 2
R2 » Сер 17 жов, 2018 19:26
11 616
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 17:23
Igorten
Вчительські зарплати 2019 року зростуть: Мінімум буде...
R2 » П'ят 14 вер, 2018 18:40
4 313
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 жов, 2018 10:11
ukrcukr2
Порошенко пообіцяв збільшити зарплати військовим
R2 » П'ят 12 жов, 2018 09:30
1 71
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 09:30
hazanovich_alexey

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62588)
21.10.2018 13:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron