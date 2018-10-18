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Експерт повідомив, як до
кінця року подорожчають...

Експерт повідомив, як до кінця року подорожчають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:21

Експерт повідомив, як до кінця року подорожчають...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензін.

Дивися повний текст Експерт повідомив, як до кінця року подорожчають продукти споживчого кошика.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:21

Да я и без этого директора предскажут что цены падать не будут.Хотя при наших газетчикам и снижение в 5 копеек назовут Падением нет блин Обвалом ))).
lavidenko
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