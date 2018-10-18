Таку думку висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензін.
Дивися повний текст Експерт повідомив, як до кінця року подорожчають продукти споживчого кошика.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 14:21
Експерт повідомив, як до кінця року подорожчають...
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Дивися повний текст Експерт повідомив, як до кінця року подорожчають продукти споживчого кошика.
Додано: Нед 21 жов, 2018 14:21
Да я и без этого директора предскажут что цены падать не будут.Хотя при наших газетчикам и снижение в 5 копеек назовут Падением нет блин Обвалом ))).
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