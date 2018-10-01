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Російські мільярдери стали
лідерами у зростанні статків...

Російські мільярдери стали лідерами у зростанні статків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:22

Російські мільярдери стали лідерами у зростанні статків...

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані наводить агентство Bloomberg.

Дивися повний текст Російські мільярдери стали лідерами у зростанні статків у 2018 році - Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 22:27

Потому что то такие санкции... печально...
Juna
 
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