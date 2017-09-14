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Скільки заробляють топ-менеджери
в Україні (таблиця)

Скільки заробляють топ-менеджери в Україні (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:12

Скільки заробляють топ-менеджери в Україні (таблиця)

Пропонуємо до обговорення:
Щокварталу на ринку з'являється всього близько тисячі оголошень про заміщення керівних посад.

Дивися повний текст Скільки заробляють топ-менеджери в Україні (таблиця).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:12

Враки...

Точнее, возможно, что средние зарплаты данных должностей по всем компаниям в Украине и корректные, но только ТОП-менеджерами можно называть лишь руководство крупных компаний.

В маленьких и средних компаниях бывает, что в функции кроме директора никого и нет, или есть 1-2 человека низких квалификации.

Статусность важна для общения с внешними партнерами, да и только.

Зарплата реального ТОП-менеджера - человека, управляющего цепью процессов и командой численностью не менее 20 человек в 2+ иерархических уровнях под собой, стартует от 50 тыс грн для "незарабывающих" функций (типа административного директора) и от 80 тыс грн для директоров по стратегии, маркетингу, продажам, производству, IT. Средняя же находится в пределах 100-200 тыс грн.

Зарплаты первых лиц крупных компаний стартуют от 10 тыс долларов.

ТОП-менеджмент в Украине - вторая наряду с IT-шниками категория, которая оплачивается на близких к мировых уровнях с поправкой на стоимость жизни.

Остальным повезло сильно меньше...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:49

zРадио Полностью согласен. Вот только непонятно зачем на финансах такой вброс как им тяжко живется.
tigr-uu
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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