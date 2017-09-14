Скільки заробляють топ-менеджери в Україні (таблиця)

Додано: Нед 21 жов, 2018 15:12

Враки...



Точнее, возможно, что средние зарплаты данных должностей по всем компаниям в Украине и корректные, но только ТОП-менеджерами можно называть лишь руководство крупных компаний.



В маленьких и средних компаниях бывает, что в функции кроме директора никого и нет, или есть 1-2 человека низких квалификации.



Статусность важна для общения с внешними партнерами, да и только.



Зарплата реального ТОП-менеджера - человека, управляющего цепью процессов и командой численностью не менее 20 человек в 2+ иерархических уровнях под собой, стартует от 50 тыс грн для "незарабывающих" функций (типа административного директора) и от 80 тыс грн для директоров по стратегии, маркетингу, продажам, производству, IT. Средняя же находится в пределах 100-200 тыс грн.



Зарплаты первых лиц крупных компаний стартуют от 10 тыс долларов.



ТОП-менеджмент в Украине - вторая наряду с IT-шниками категория, которая оплачивается на близких к мировых уровнях с поправкой на стоимость жизни.



Остальным повезло сильно меньше...