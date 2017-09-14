Щокварталу на ринку з'являється всього близько тисячі оголошень про заміщення керівних посад.
Дивися повний текст Скільки заробляють топ-менеджери в Україні (таблиця).
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Додано: Нед 21 жов, 2018 15:12
Скільки заробляють топ-менеджери в Україні (таблиця)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки заробляють топ-менеджери в Україні (таблиця).
Додано: Нед 21 жов, 2018 15:12
Враки...
Точнее, возможно, что средние зарплаты данных должностей по всем компаниям в Украине и корректные, но только ТОП-менеджерами можно называть лишь руководство крупных компаний.
В маленьких и средних компаниях бывает, что в функции кроме директора никого и нет, или есть 1-2 человека низких квалификации.
Статусность важна для общения с внешними партнерами, да и только.
Зарплата реального ТОП-менеджера - человека, управляющего цепью процессов и командой численностью не менее 20 человек в 2+ иерархических уровнях под собой, стартует от 50 тыс грн для "незарабывающих" функций (типа административного директора) и от 80 тыс грн для директоров по стратегии, маркетингу, продажам, производству, IT. Средняя же находится в пределах 100-200 тыс грн.
Зарплаты первых лиц крупных компаний стартуют от 10 тыс долларов.
ТОП-менеджмент в Украине - вторая наряду с IT-шниками категория, которая оплачивается на близких к мировых уровнях с поправкой на стоимость жизни.
Остальным повезло сильно меньше...
Додано: Нед 21 жов, 2018 15:49
zРадио Полностью согласен. Вот только непонятно зачем на финансах такой вброс как им тяжко живется.
Додано: Нед 21 жов, 2018 22:24
Re: Скільки заробляють топ-менеджери в Україні (таблиця)
Это не ТОПы, 100%. На какой такой фейковой информации эта статья? Взяли мелких руководителей отделов? И какой же это ТОП?
Додано: Пон 22 жов, 2018 09:40
Juna
Взагалі-то, деякі статисти ТОП-ами вважають не тільки директорат, а й керівників відділів. До речі - у мого роботодавця керівники відділів також вважаються ТОП-ами.
А от що до з/п - тут значний перегиб. Як ІТ директор (навіть усереднено) може погоджуватись на 30 000 грн, якщо тім ліду зараз пропонують від 4 000 долл?
Схоже на пісню влади, що Україна зараз не може дозволити собі підвищення з/п. І це з такою різницею - СЕО Іллічівського порту отриимує 1 000 000грн/міс, а працівник найнижчої категорії, цього ж порту - 7 000грн.
ВТФ
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:25
Даже по должностям это реальные цифры.. почти.
То что вы описываете, это уже почти владельцы компаний и реально топ.
А это так.. мелкие крупные подчиненные.
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:16
Я так понимаю, в таблице базовая зарплата указана, т. е. голая ставка, которую топ будет получать в любом случае, чтоб не помереть с голоду, независимо от результата своей деятельности. А кроме всяких премий, многие топы владеют небольшой частью компании, которой управляют.
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