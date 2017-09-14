RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки заробляють топ-менеджери
в Україні (таблиця)

Скільки заробляють топ-менеджери в Україні (таблиця)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:12

Скільки заробляють топ-менеджери в Україні (таблиця)

Пропонуємо до обговорення:
Щокварталу на ринку з'являється всього близько тисячі оголошень про заміщення керівних посад.

Дивися повний текст Скільки заробляють топ-менеджери в Україні (таблиця).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85177
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:12

Враки...

Точнее, возможно, что средние зарплаты данных должностей по всем компаниям в Украине и корректные, но только ТОП-менеджерами можно называть лишь руководство крупных компаний.

В маленьких и средних компаниях бывает, что в функции кроме директора никого и нет, или есть 1-2 человека низких квалификации.

Статусность важна для общения с внешними партнерами, да и только.

Зарплата реального ТОП-менеджера - человека, управляющего цепью процессов и командой численностью не менее 20 человек в 2+ иерархических уровнях под собой, стартует от 50 тыс грн для "незарабывающих" функций (типа административного директора) и от 80 тыс грн для директоров по стратегии, маркетингу, продажам, производству, IT. Средняя же находится в пределах 100-200 тыс грн.

Зарплаты первых лиц крупных компаний стартуют от 10 тыс долларов.

ТОП-менеджмент в Украине - вторая наряду с IT-шниками категория, которая оплачивается на близких к мировых уровнях с поправкой на стоимость жизни.

Остальным повезло сильно меньше...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 525
З нами з: 02.05.18
Подякував: 33 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:49

zРадио Полностью согласен. Вот только непонятно зачем на финансах такой вброс как им тяжко живется.
tigr-uu
 
Повідомлень: 496
З нами з: 05.02.11
Подякував: 122 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:40

враньё
anton_gms
 
Повідомлень: 592
З нами з: 23.01.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 22:24

Re: Скільки заробляють топ-менеджери в Україні (таблиця)

Это не ТОПы, 100%. На какой такой фейковой информации эта статья? Взяли мелких руководителей отделов? И какой же это ТОП?
Juna
 
Повідомлень: 230
З нами з: 27.10.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:40

Juna
Взагалі-то, деякі статисти ТОП-ами вважають не тільки директорат, а й керівників відділів. До речі - у мого роботодавця керівники відділів також вважаються ТОП-ами.
А от що до з/п - тут значний перегиб. Як ІТ директор (навіть усереднено) може погоджуватись на 30 000 грн, якщо тім ліду зараз пропонують від 4 000 долл?
Схоже на пісню влади, що Україна зараз не може дозволити собі підвищення з/п. І це з такою різницею - СЕО Іллічівського порту отриимує 1 000 000грн/міс, а працівник найнижчої категорії, цього ж порту - 7 000грн.
ВТФ
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 08.08.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:25

Даже по должностям это реальные цифры.. почти.
То что вы описываете, это уже почти владельцы компаний и реально топ.
А это так.. мелкие крупные подчиненные.
magneet
 
Повідомлень: 114
З нами з: 15.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:16

  magneet написав:Даже по должностям это реальные цифры.. почти.
То что вы описываете, это уже почти владельцы компаний и реально топ.
А это так.. мелкие крупные подчиненные.

Я так понимаю, в таблице базовая зарплата указана, т. е. голая ставка, которую топ будет получать в любом случае, чтоб не помереть с голоду, независимо от результата своей деятельности. А кроме всяких премий, многие топы владеют небольшой частью компании, которой управляют.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1803
З нами з: 10.05.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: locustsucol і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За рік в Україні відремонтували 3500 км доріг
R2 » Пон 22 жов, 2018 13:13
1 1
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 13:13
Cler
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 399, 400, 401
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4003 204217
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 12:49
Волгарь
В Україні скоро почнуть проводити захоронення...
R2 » П'ят 19 жов, 2018 16:48
6 308
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 09:13
galynya53

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9585)
22.10.2018 13:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.