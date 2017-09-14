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Скільки заробляють топ-менеджери
в Україні (таблиця)

Скільки заробляють топ-менеджери в Україні (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:10

Victor8 вы лучше на реальный рынок смотрите а не на отдельные компании.
magneet
 
Повідомлень: 116
З нами з: 15.02.18
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