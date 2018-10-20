Найбільше зростання мінзарплати експерти прогнозують в грудні 2020 року.
Дивися повний текст Як в Україні зросте комуналка: прогноз до 2021 року (інфографіка).
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Додано: Нед 21 жов, 2018 16:11
Як в Україні зросте комуналка: прогноз до 2021 року...
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Дивися повний текст Як в Україні зросте комуналка: прогноз до 2021 року (інфографіка).
Додано: Нед 21 жов, 2018 17:20
Re: Як в Україні зросте комуналка: прогноз до 2021 року...
Действительно прелестно оптимистично. И это без учета компенсации в "бюджет" из кармана пересичного прекращения транзита газа уже в 20-м году.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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