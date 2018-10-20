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Як в Україні зросте комуналка:
прогноз до 2021 року...

Як в Україні зросте комуналка: прогноз до 2021 року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 16:11

Як в Україні зросте комуналка: прогноз до 2021 року...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше зростання мінзарплати експерти прогнозують в грудні 2020 року.

Дивися повний текст Як в Україні зросте комуналка: прогноз до 2021 року (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 16:11

Прелестно. Рост ЗП на 65%, рост тарифов на 72-100%.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 17:20

Re: Як в Україні зросте комуналка: прогноз до 2021 року...

Действительно прелестно оптимистично. И это без учета компенсации в "бюджет" из кармана пересичного прекращения транзита газа уже в 20-м году.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 17:23

Прогноз обеднения населения
Moimir
 
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