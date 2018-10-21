Найбільше зростання мінзарплати експерти прогнозують в грудні 2020 року.
Дивися повний текст Як в Україні зросте комуналка: прогноз до 2021 року (інфографіка).
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Додано: Нед 21 жов, 2018 16:11
Як в Україні зросте комуналка: прогноз до 2021 року...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як в Україні зросте комуналка: прогноз до 2021 року (інфографіка).
Додано: Нед 21 жов, 2018 18:20
Я не понял, что в Закарпатье очищают воду золотом или импортируют с Аляски? У нас уже 25 грн за кубометр стоит
Додано: Нед 21 жов, 2018 18:21
Это всего лишь расчеты и видение группы экспертов. Но может быть как еще хуже, ну или так как они описывают.
Додано: Нед 21 жов, 2018 22:42
Re: Як в Україні зросте комуналка: прогноз до 2021 року...
Так и хочется кричать - не надо поднимать минимальную ЗП или хотя-бы обещать ее поднять. Ибо уже от одних обещаний сейчас цены начали расти... опять! опять!
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