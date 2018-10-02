Про це повідомляє ТАСС з посиланням на доповідь Світового банку (СБ)
Дивися повний текст Майже половина населення світу живе на $5,5 на день - Світовий банк.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 16:36
Майже половина населення світу живе на $5,5 на день -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майже половина населення світу живе на $5,5 на день - Світовий банк.
Додано: Нед 21 жов, 2018 17:25
Украина це Европа! Можно лишь посочувствовать почти половине населения мира, нам не хуже очень многих.
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