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Майже половина населення світу
живе на $5,5 на день -...

Майже половина населення світу живе на $5,5 на день -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 16:36

Майже половина населення світу живе на $5,5 на день -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на доповідь Світового банку (СБ)

Дивися повний текст Майже половина населення світу живе на $5,5 на день - Світовий банк.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 17:25

Украина це Европа! Можно лишь посочувствовать почти половине населения мира, нам не хуже очень многих.
mister-svet
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