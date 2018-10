Майже половина населення світу живе на $5,5 на день -...

Додано: Пон 22 жов, 2018 06:59

Serkoz написав: обогрев электрическими теплонасосами возду-воздух (2 инверторных кондея с&h) обогрев электрическими теплонасосами возду-воздух (2 инверторных кондея с&h)



Ну у меня весь дом на с&h без котла, 88 квадратов. Получается +400 Квт.ч в теплые зимние, +800 Квт.ч когда -15С, -20С. Ну у меня весь дом на с&h без котла, 88 квадратов. Получается +400 Квт.ч в теплые зимние, +800 Квт.ч когда -15С, -20С.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda