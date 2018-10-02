Майже половина населення світу живе на $5,5 на день -...

Додано: Пон 22 жов, 2018 07:48

swan forever вот ну нежно утрированием заниматся также как и высказыванием за других по типу "Подавляющая часть украинцев", не подавляющая как минимум.





Serkoz: это как говорится нужно было обратится к нормальным специалистам и не делать как в пословице "лепить из го*на конфетку". у меня дом 140кв.м. и потребление при -10 -15 около 150 кубов при температуре помещения 23. Годовое потребление на отопление и подогрев воды в районе 1000 кубов. Все на газу.



Juna: если вы выедете чуть дальше в села, подальше от трасы и больших городов, то увидите что в тех самых селах не то что с инфраструктурой не особо пестрит но и фермеров у которых можно купить как вы говорите - редко можно найти. Помимо этого у старшего поколения частное хозяйтсово можно отнести к "lifestyle" по историческим причинам