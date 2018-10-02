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Майже половина населення світу
живе на $5,5 на день -...

Майже половина населення світу живе на $5,5 на день -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:40

Re: Майже половина населення світу живе на $5,5 на день -...

  Serkoz написав:дом 140м2
Не сильно понятно, это плач очередного бедного украинца или хвастовство в теме, порожденной докладом Всемирного банка (ВБ) “Бедность и общее процветание, совместное решение проблем ликвидации нищеты”?
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:43

  andrijk777 написав:5.5$ у нас і 5.5$ в США - це абсолютно різні речі.


Да что вы говорите. Даже по якобы дешевым украинским продуктам вчера в Новусе брал горбушу по 759 грн за кг. В дорогущем Тель-Авиве совсем с другими зарплатами и пенсиями дешевле на 100грн.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:04

Re: Майже половина населення світу живе на $5,5 на день -...

shapo написав:
  andrijk777 написав:5.5$ у нас і 5.5$ в США - це абсолютно різні речі.


Да что вы говорите. Даже по якобы дешевым украинским продуктам вчера в Новусе брал горбушу по 759 грн за кг. В дорогущем Тель-Авиве совсем с другими зарплатами и пенсиями дешевле на 100грн.
В Израиле то или собственный вылов или самый ближайший импорт, у нас - надо ещё везти хз откуда
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:16

Вы лучше сравните стоимость продуктов в Израиле и у нас...
В Израиле брал набор 450 грн.
У нас такой же набор мне выходил в 120 (импорт+производство)
Хотя некоторые овощи дешевле чем у нас в сезон (то что растет везде).
Парадокс.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:35

Re: майже весна

  Serkoz написав:большая часть населения живет в "теплых краях" (население Украины меньше 1% от населения Китая, не оплачивающего за газ 8.55грн и не покупающего теплую одежду и обувь)... В общем как всегда, 5 едят мясо, 100 - капусту и кашу - а в итоге мы все жрем голубцы.

в Китае нет централизованого отопления вообще нигде.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:07

shapo написав: Да что вы говорите. Даже по якобы дешевым украинским продуктам вчера в Новусе брал горбушу по 759 грн за кг. В дорогущем Тель-Авиве совсем с другими зарплатами и пенсиями дешевле на 100грн.


  Faceless написав:В Израиле то или собственный вылов или самый ближайший импорт, у нас - надо ещё везти хз откуда


Где выловить в Израиле горбушу? Она там из Канады, семга из Норвегии (как и в Украине) или еще из Чили
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:08

  magneet написав:Вы лучше сравните стоимость продуктов в Израиле и у нас...
В Израиле брал набор 450 грн.
У нас такой же набор мне выходил в 120 (импорт+производство)
Хотя некоторые овощи дешевле чем у нас в сезон (то что растет везде).
Парадокс.


Да я не говорю о всех продуктах начиная с картошки и яблок которые в Украине,конечно,дешевле,но первые звонки по якобы деликатесам уже есть
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