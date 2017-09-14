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Скільки заробляють топ-менеджери в Україні (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 жов, 2018 16:54
Пропонуємо до обговорення:
Щокварталу на ринку з'являється всього близько тисячі оголошень про заміщення керівних посад.
Дивися повний текст Скільки заробляють топ-менеджери в Україні (таблиця)
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