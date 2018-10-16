З 2020 року Volkswagen в Європі продаватиме автомобілі не тільки через звичайних дилерів, а й через Інтернет.
Дивися повний текст Volkswagen готується по-новому продавати свої авто (схема).
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Додано: Нед 21 жов, 2018 18:03
Volkswagen готується по-новому продавати свої авто (схема)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Volkswagen готується по-новому продавати свої авто (схема).
Додано: Нед 21 жов, 2018 18:03
Ну так если производитель хочет продавать мимо диллера, то тут два момента: 1) цена автомобиля уменьшиться на аппетиты диллера (5-10-15%) ? 2) на чём будут зарабатывать диллеры ? Теперь каждый чих авто и заезд к диллеру будет стоить дороже ?
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