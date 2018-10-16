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Volkswagen готується по-новому
продавати свої авто (схема)

Volkswagen готується по-новому продавати свої авто (схема)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:03

Volkswagen готується по-новому продавати свої авто (схема)

Пропонуємо до обговорення:
З 2020 року Volkswagen в Європі продаватиме автомобілі не тільки через звичайних дилерів, а й через Інтернет.

Дивися повний текст Volkswagen готується по-новому продавати свої авто (схема).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:03

Ну так если производитель хочет продавать мимо диллера, то тут два момента: 1) цена автомобиля уменьшиться на аппетиты диллера (5-10-15%) ? 2) на чём будут зарабатывать диллеры ? Теперь каждый чих авто и заезд к диллеру будет стоить дороже ?
LutsMan
 
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