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Volkswagen готується по-новому
продавати свої авто (схема)

Volkswagen готується по-новому продавати свої авто (схема)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:03

Volkswagen готується по-новому продавати свої авто (схема)

Пропонуємо до обговорення:
З 2020 року Volkswagen в Європі продаватиме автомобілі не тільки через звичайних дилерів, а й через Інтернет.

Дивися повний текст Volkswagen готується по-новому продавати свої авто (схема).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:03

Ну так если производитель хочет продавать мимо диллера, то тут два момента: 1) цена автомобиля уменьшиться на аппетиты диллера (5-10-15%) ? 2) на чём будут зарабатывать диллеры ? Теперь каждый чих авто и заезд к диллеру будет стоить дороже ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:40

Re: Volkswagen готується по-новому продавати свої авто (схем

Всего навсего это схема продаж Теслы. И в этом Маск стал пионером , избавившись от посредников в виде диллеров, за которым начинают идти и другие.

любопытная статья по этому поводу , выдержка , что касается дилерской сети :
Оживший кошмар: как Tesla убивает мировой автопром

Еще одна будущая армия безработных — работники дилерских центров. Только в США их больше 2 млн. У Tesla нет дилеров, только небольшое число магазинов. Если в США в руках дилеров стабильно находится миллион машин, которые не получилось быстро продать, то у Tesla остатков почти нет — машина поставляется под заказ, и не в магазин, а клиенту. Сеть поставок Tesla не требует огромных площадей или многих занятых — клиенты заказывают машины в интернете.


http://www.forbes.ru/tehnologii/368133- ... y-avtoprom
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 00:14

  Surfer написав:Всего навсего это схема продаж Теслы. И в этом Маск стал пионером , избавившись от посредников в виде диллеров, за которым начинают идти и другие.

И от рекламщиков он тоже избавился. Хотя постоянно печатается в прессе.
Продавцы, таксисты и рекламные агенства - будущие безработные (по версии Маска).
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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