З 2020 року Volkswagen в Європі продаватиме автомобілі не тільки через звичайних дилерів, а й через Інтернет.
Дивися повний текст Volkswagen готується по-новому продавати свої авто (схема).
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Додано: Нед 21 жов, 2018 18:03
Volkswagen готується по-новому продавати свої авто (схема)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Volkswagen готується по-новому продавати свої авто (схема).
Додано: Нед 21 жов, 2018 18:03
Ну так если производитель хочет продавать мимо диллера, то тут два момента: 1) цена автомобиля уменьшиться на аппетиты диллера (5-10-15%) ? 2) на чём будут зарабатывать диллеры ? Теперь каждый чих авто и заезд к диллеру будет стоить дороже ?
Додано: Чет 25 жов, 2018 12:40
Re: Volkswagen готується по-новому продавати свої авто (схем
Всего навсего это схема продаж Теслы. И в этом Маск стал пионером , избавившись от посредников в виде диллеров, за которым начинают идти и другие.
любопытная статья по этому поводу , выдержка , что касается дилерской сети :
Додано: Вів 30 жов, 2018 00:14
И от рекламщиков он тоже избавился. Хотя постоянно печатается в прессе.
Продавцы, таксисты и рекламные агенства - будущие безработные (по версии Маска).
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 30 жов, 2018 03:03
Re: Volkswagen готується по-новому продавати свої авто (схем
помнится и Google не особо рекламировал себя на заре интернета, развивая себя как продукт, в отличие от вездесущей Яхи , и кто где сейчас ?
"Рекламируют в основном плохие товары , хорошие продукты в рекламе не нуждаются" - давно известная истина.
Маск делает революционные прорывы не только в области технологий. Схемы продаж, маркетинг, реклама - все это давно подлежит серьезной реновации, как и ненужные специальности, которые и специальностями то названы с большой натяжкой.
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