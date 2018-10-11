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Держстат: українців стає менше - їх витісняють іноземці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 жов, 2018 21:01
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 вересня 2018 року в Україні живуть 42,23 млн осіб.
Дивися повний текст Держстат: українців стає менше - їх витісняють іноземці
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