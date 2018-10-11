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Держстат: українців стає менше
- їх витісняють іноземці

Держстат: українців стає менше - їх витісняють іноземці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:01

Держстат: українців стає менше - їх витісняють іноземці

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 вересня 2018 року в Україні живуть 42,23 млн осіб.

Дивися повний текст Держстат: українців стає менше - їх витісняють іноземці.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:01

Откуда взялась цифра 42?
Был подсчет или это догадки?
А сколько постоянно на подработку?
vivozlomakievua
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 04:25

Перепись боятся проводить. Если провести, то цифры в 32-34 миллиона, поставят в очень неудобное положение керманычей. Бжезинский говорил: Украине не нужно больше 6-7 милионов человек чтобы обслуживать агросектор, который и нужен Европе.
Reddick
 
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