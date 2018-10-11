Станом на 1 вересня 2018 року в Україні живуть 42,23 млн осіб.
Дивися повний текст Держстат: українців стає менше - їх витісняють іноземці.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 21:01
Держстат: українців стає менше - їх витісняють іноземці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат: українців стає менше - їх витісняють іноземці.
Додано: Нед 21 жов, 2018 21:01
Откуда взялась цифра 42?
Был подсчет или это догадки?
А сколько постоянно на подработку?
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