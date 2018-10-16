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Український бізнес почнуть
перевіряти по-новому в 2018...

Український бізнес почнуть перевіряти по-новому в 2018...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:07

Український бізнес почнуть перевіряти по-новому в 2018...

Пропонуємо до обговорення:
Ревізори складуть список найризикованіших підприємств і зберуть всю інформацію про нього в одній загальній базі.

Дивися повний текст Український бізнес почнуть перевіряти по-новому в 2018 році - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 22:10

Проверяют-проверяют и... ни одного громкого дела.
И пользы, однако.
Juna
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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