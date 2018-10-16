Ревізори складуть список найризикованіших підприємств і зберуть всю інформацію про нього в одній загальній базі.
Дивися повний текст Український бізнес почнуть перевіряти по-новому в 2018 році - експерт.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 21:07
Український бізнес почнуть перевіряти по-новому в 2018...
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Дивися повний текст Український бізнес почнуть перевіряти по-новому в 2018 році - експерт.
Додано: Нед 21 жов, 2018 23:15
Есть бизнес который создает блага, а есть тот который создает вред. Как думаешь с какого можно что-то поиметь (штрафы, взятки, налоги)? Думаю новая волна уездов будет и новый виток инфляции...
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