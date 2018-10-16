Ревізори складуть список найризикованіших підприємств і зберуть всю інформацію про нього в одній загальній базі.
Дивися повний текст Український бізнес почнуть перевіряти по-новому в 2018 році - експерт.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 21:07
Український бізнес почнуть перевіряти по-новому в 2018...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український бізнес почнуть перевіряти по-новому в 2018 році - експерт.
Додано: Нед 21 жов, 2018 23:15
Есть бизнес который создает блага, а есть тот который создает вред. Как думаешь с какого можно что-то поиметь (штрафы, взятки, налоги)? Думаю новая волна уездов будет и новый виток инфляции...
Додано: Пон 22 жов, 2018 08:57
Re: Український бізнес почнуть перевіряти по-новому в 2018..
Смотрел российского блогера-предпринимателя. Занимался полиграфией. Оборудование дорогущее, кредит под оборудование тоже дорогущий. Заработка почти нет. Арендодатель зарабатывает, государство на налогах зарабатывает, работники зарабатывают, хозяин бизнеса сосет палец. Закрылся к чертям. Кроме него потеряли все.
Вчера спрашивал аренду конуры 10 кв метров на небольшом рынке на Троещине. 30000 грн в месяц. Неплохо было бы эти 30000 самому заработать. Чем нужно заниматься чтобы отбить аренду, отбить налоги(хотя по сравнению с арендой поменьше будут) и самому заработать на жизнь? И это не говоря чтобы взять кого то в продавцы, платить за него налоги и платить ему зарплату.
Разве что шаурмой с чебуреками, на обычный продовольственный товар цены конкуренцией побиты до такой степени, что зазоров почти нет.
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