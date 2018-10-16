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Стало відомо, коли планують
запустити автофіксацію...

Стало відомо, коли планують запустити автофіксацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 07:51

Стало відомо, коли планують запустити автофіксацію...

Пропонуємо до обговорення:
Розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Дивися повний текст Стало відомо, коли планують запустити автофіксацію порушень на дорогах.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 07:51

Очередной пшик, в лучшем случае включат десяток камер в Киеве чтобы отчитаться о распиленных миллионах...с парковкой после недавних громких заявлений что-нибудь изменилось - нет, так и с камерами кроме завлений ничего не будет.
antikkristall
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