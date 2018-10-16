Розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Дивися повний текст Стало відомо, коли планують запустити автофіксацію порушень на дорогах.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 07:51
Стало відомо, коли планують запустити автофіксацію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли планують запустити автофіксацію порушень на дорогах.
Додано: Пон 22 жов, 2018 07:51
Очередной пшик, в лучшем случае включат десяток камер в Киеве чтобы отчитаться о распиленных миллионах...с парковкой после недавних громких заявлений что-нибудь изменилось - нет, так и с камерами кроме завлений ничего не будет.
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