В Україні посилили умови отримання держдопомоги на оплату комунальних послуг.
Дивися повний текст Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 07:57
Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт
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Дивися повний текст Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт.
Додано: Пон 22 жов, 2018 07:58
Чушь. Развод - не повод для субсидии. Есть дети - предоставьте справку об алиментах и их сумме. Нет - тогда вам не нужны деньги, и субсидия то же.
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