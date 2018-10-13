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Українці розлучаються, щоб
отримати субсидію - експерт

Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 07:57

Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт

Пропонуємо до обговорення:
В Україні посилили умови отримання держдопомоги на оплату комунальних послуг.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 07:58

Чушь. Развод - не повод для субсидии. Есть дети - предоставьте справку об алиментах и их сумме. Нет - тогда вам не нужны деньги, и субсидия то же.
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:35

При расчёте субсидии алименты не учитываются насколько я знаб
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:39

  pobytt написав:Чушь. Развод - не повод для субсидии. Есть дети - предоставьте справку об алиментах и их сумме. Нет - тогда вам не нужны деньги, и субсидия то же.

Есть еще фактор прописки.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:09

Рулящие просто в шоке какой несознательный народец им попался - постоянно пытается надуть по субсидиям заботливое правительство. Кроме того, никак не хочет за 3723 гривен на винницких вкалывать, всё норовит на чужого герра, пана или ( о ужас!)на господина поработать. Про цены на коммуналку вообще молчу - просились в Европу, а платить по-европейски не желают! Одним словом-совок! :mrgreen:
warlamp
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