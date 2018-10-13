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Українці розлучаються, щоб
отримати субсидію - експерт

Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 07:57

Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт

Пропонуємо до обговорення:
В Україні посилили умови отримання держдопомоги на оплату комунальних послуг.

Дивися повний текст Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 07:58

Чушь. Развод - не повод для субсидии. Есть дети - предоставьте справку об алиментах и их сумме. Нет - тогда вам не нужны деньги, и субсидия то же.
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:35

При расчёте субсидии алименты не учитываются насколько я знаб
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:39

  pobytt написав:Чушь. Развод - не повод для субсидии. Есть дети - предоставьте справку об алиментах и их сумме. Нет - тогда вам не нужны деньги, и субсидия то же.

Есть еще фактор прописки.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:09

Рулящие просто в шоке какой несознательный народец им попался - постоянно пытается надуть по субсидиям заботливое правительство. Кроме того, никак не хочет за 3723 гривен на винницких вкалывать, всё норовит на чужого герра, пана или ( о ужас!)на господина поработать. Про цены на коммуналку вообще молчу - просились в Европу, а платить по-европейски не желают! Одним словом-совок! :mrgreen:
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:25

  ruvex написав:
  pobytt написав:Чушь. Развод - не повод для субсидии. Есть дети - предоставьте справку об алиментах и их сумме. Нет - тогда вам не нужны деньги, и субсидия то же.

Есть еще фактор прописки.

Выписаться проще простого. Мне кажется тут не продумано. Меня возмущает - когда - например люди сдают 4 квартиры - и на все квартиры получают субсидию. Ведь арендаторы имеют право оформлять субсидию на себя. Хитрованы могут и все 6 квартир записать на маму -старушку с минимальной пенсией. Две плюсом в которых сам живет и мама. И на все будут получать субсидии - частично оформленные на арендаторов жилья.
Жаль, что живем не по-европейски. Там можно жить благополучно,честно и по закону. У нас все так продумано- что нормальный порядочный человек - эту субсидию не получит - как адекватную нормальную оплату своей работы. А хитрованы - нечистые на руку - те наживаются. Система - жуткая жуть - страшный сон.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 22 жов, 2018 20:31, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:27

Re: Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт

я вот думаю как сделать Алименты официальными и надо ли что бы они не учитывались в моем доходе при предоставлении субсидии? Вот я как бы плачу через банк добровольно. НЕ по решению суда. Так как их убрать из моего дохода ?
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:36

  yama написав:я вот думаю как сделать Алименты официальными и надо ли что бы они не учитывались в моем доходе при предоставлении субсидии? Вот я как бы плачу через банк добровольно. НЕ по решению суда. Так как их убрать из моего дохода ?

Наверное можно этому процессу придать официальный статус. Только в таком случае - эту часть вашего дохода - в виде алиментов на ребенка - будут учитывать при начислении субсидии там где живет ваш ребенок. Алименты, слышал, уже учитывают тоже. А если вас это устраивает - может можно у нотариуса подписать договор с бывшей женой, что вы ей выплачиваете алименты ? Или через суд получить документ - суд в таком случае - это формальность.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:37

  kalinavalera1 написав:
  ruvex написав:
  pobytt написав:Чушь. Развод - не повод для субсидии. Есть дети - предоставьте справку об алиментах и их сумме. Нет - тогда вам не нужны деньги, и субсидия то же.

Есть еще фактор прописки.

Выписаться проще простого.

Верно, но если есть статус брака, то обязан вписать супруга в декларацию в независимости от места проживания, но развод это уже прошлое.
Ведь внесли новые изменения, теперь можно получать субсидию предоставив справку, что в семье есть наркоман или алкоголик. Новые реалии, новые возможности.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:52

Re: Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт

  ruvex написав:Верно, но если есть статус брака, то обязан вписать супруга в декларацию в независимости от места проживания, но развод это уже прошлое.Ведь внесли новые изменения, теперь можно получать субсидию предоставив справку, что в семье есть наркоман или алкоголик


Я не в курсе про алкалоидов и наркеш. А где об этом почитать ? Кто-то знает - где все новшества об этом ? У приятельницы - родной брат - алкалоид - и на него записана квартира их родителей - на него одного в п.г.т. Она там не живет и не прописана. Живет в другом городе , там и работает - квартиру арендует. Но брата жалеет , а квартиру тем более, не будет же она арендовать квартиру - когда станет пенсом ? Планирует туда вернуться когда-то. Она оплачивает там сама все ком.платежи. И там где арендует квартиру и реально проживает тоже . такая коммуналка и платит ее - в двойном размере. Порядочная серьезная женщина, врач. Без хитростей. Ей бывает нечего есть . Она покупает социальный хлеб и все. :shock: :cry:
Мне алкашей совсем не жаль. Но все они имеют матерей, сестер, детей с которыми так или иначе связаны квартирой.
kalinavalera1
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