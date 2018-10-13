Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт

Додано: Пон 22 жов, 2018 21:52

ruvex написав: Верно, но если есть статус брака, то обязан вписать супруга в декларацию в независимости от места проживания, но развод это уже прошлое.Ведь внесли новые изменения, теперь можно получать субсидию предоставив справку, что в семье есть наркоман или алкоголик Верно, но если есть статус брака, то обязан вписать супруга в декларацию в независимости от места проживания, но развод это уже прошлое.Ведь внесли новые изменения, теперь можно получать субсидию предоставив справку, что в семье есть наркоман или алкоголик

Я не в курсе про алкалоидов и наркеш. А где об этом почитать ? Кто-то знает - где все новшества об этом ? У приятельницы - родной брат - алкалоид - и на него записана квартира их родителей - на него одного в п.г.т. Она там не живет и не прописана. Живет в другом городе , там и работает - квартиру арендует. Но брата жалеет , а квартиру тем более, не будет же она арендовать квартиру - когда станет пенсом ? Планирует туда вернуться когда-то. Она оплачивает там сама все ком.платежи. И там где арендует квартиру и реально проживает тоже . такая коммуналка и платит ее - в двойном размере. Порядочная серьезная женщина, врач. Без хитростей. Ей бывает нечего есть . Она покупает социальный хлеб и все.Мне алкашей совсем не жаль. Но все они имеют матерей, сестер, детей с которыми так или иначе связаны квартирой.