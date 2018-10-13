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Українці розлучаються, щоб
отримати субсидію - експерт

Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 22:13

Re: Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт

У разі, якщо член домогосподарства не має доходів, бо перебуває у складних життєвих обставинах через хворобу, або в складі домогосподарства є працездатні алко- чи наркозалежні (за наявності довідки від лікаря), онкохворі (за наявності висновку ЛКК), субсидію вправі призначити Комісія з питань призначення житлових субсидій.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%97+%D0%B7+1+%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F+2018&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj9jJ-t7preAhXlwosKHUxkDe0QBQgoKAA&biw=1280&bih=899
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 22:30

  kalinavalera1 написав:
  ruvex написав:
  pobytt написав:Чушь. Развод - не повод для субсидии. Есть дети - предоставьте справку об алиментах и их сумме. Нет - тогда вам не нужны деньги, и субсидия то же.

Есть еще фактор прописки.

Выписаться проще простого. Мне кажется тут не продумано. Меня возмущает - когда - например люди сдают 4 квартиры - и на все квартиры получают субсидию. Ведь арендаторы имеют право оформлять субсидию на себя. Хитрованы могут и все 6 квартир записать на маму -старушку с минимальной пенсией. Две плюсом в которых сам живет и мама. И на все будут получать субсидии - частично оформленные на арендаторов жилья.
Жаль, что живем не по-европейски. Там можно жить благополучно,честно и по закону. У нас все так продумано- что нормальный порядочный человек - эту субсидию не получит - как адекватную нормальную оплату своей работы. А хитрованы - нечистые на руку - те наживаются. Система - жуткая жуть - страшный сон.

Когда Порошенко продал (переписал?) Ленинскую Кузню в пользу Тигипко - рошенко заплатил подоходный налог?

Или всё передаётся из одного "слепого траста", в ещё "более слепой", и налоги платить не нужно?

И таких примеров - тысячи. Даже какие-то заросшие мохом ТЦ (торговые центры) в райцентрах продаются (переписываются) из офшора в офшор, без каких-либо налогов. А что говорить о "заводах-пароходах"?

И чего удивляться субсидиям в квартирах для сдачи? Это адекватный ответ офшорам керманычей и прочим panama papers от пересичных. Как и прочие "евро-номера".

Если керманычи хотят продавать украинский газ по "мировым" "рыночным" ценам - то каждый украинец должен получать свою долю с выручки. А у нас как? Прибыль прячется на всяких прокладках в Лихтенштейнах, Монаках, и Швейцариях?

Так чего "жаловаться на зеркало, когда лицо кривое"?

Где там обещанная "борьба с офшорами" и "деолигархизация"?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 23:25

Re: Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт

  Вкладчик1234 написав:И чего удивляться субсидиям в квартирах для сдачи? Это адекватный ответ офшорам керманычей и прочим panama papers от пересичных. Как и прочие "евро-номера".

Вы правы. И я понимаю таких людей. Я не удивляюсь. Я ужасаюсь. Я сам приспосабливаюсь - в такой стране живу. Но я в меру стараюсь - как бы в рамках оставаться.

Поясню, почему не уверен , что "это адекватный ответ офшорам керманычей и прочим panama papers от пересичных". Это не адекватный ответ - это ответ обезьяны - которая копирует - как может хозяина. Ударение на слове - хозяин. Адекватный ответ уважающего себя человека - попытаться избавиться от такой чумы - а не становиться самому таким же. Даже уехать из такой страны - и то более нормальный ответ на это. Пусть "пересичные" требуют нормальное законодательство - законы адекватные об отзыве президента и депутатов после 100 дней, если не выполнили свою программу конкретную на первые 100 дней - избирать всех по конкретным программам. Адекватно было бы внести криминальную и материальную ответственность за обман керманычами в предвыборной программе избирателей - это нормальный ход для нормальных людей.
Я нормальный простой человек - мне не хочется отвечать вору- карманнику или хулигану тем же, я не пойду после их нападения,мелочь по карманам тоже тырить или лезть с хулиганскими приставаниями к прохожим, не стану подстраиваться под таких. Я хочу что бы приехала полиция и изолировала их от порядочных людей - как прокаженных.
Есть психологический механизм - формирующий маньяков и извращенцев. Если кто-то особенно в детстве подвергся насилию и тп., он с большой вероятностью сам начинает "вибрировать" на частоте насильника. То есть насилие иногда не чисто физический акт - но и моральный, прогибает жертву морально под насильника. Но сломить морально можно не всякого.

У нас , у украинцев нет другого выхода. Жизнь будет повторять все тот же урок - пока украинцы его не выучат. Жуть жить в социальной среде - керманычей- очумевших от стяжательства, не знающих меры маньяков и миллионов пересичных, вибрирующих с ними в одном ритме.
kalinavalera1
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